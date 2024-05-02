لأول مرة.. "المقاومة الإسلامية في البحرين" تعلن ضرب هدف داخل إسرائيل

أعلنت “المقاومة الإسلامية في البحرين – سرايا الأشتر” اليوم الخميس 2 مايو/أيار 2024، مسؤوليتها عن إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ بداية حرب غزة.

وقالت المقاومة في بيان له إنها استهدفت مقر شركة النقل البري الإسرائيلية “تراك نت” (Trucknet) في مدينة إيلات يوم الثلاثاء 27 أبريل “بواسطة الطيران المسير”، وذلك “دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لشعبينا المقاوم في غزة”.

وأضاف البيان أن “المقاومة الإسلامية في البحرين” مستمرة في تحركها.. ولن توقف عملياتها إلا بتوقف العدوان الصهيوني على غزة”.

وتم تأسيس “المقاومة الإسلامية في البحرين – سرايا الاشتر” في العام 2012 وهو تنظيم يدعو لقيام ثورة مسلحة وقلب النظام الحاكم في المملكة، وصنفته البحرين والسعودية والإمارات ومصر في ديسمبر 2017 تنظيما إرهابيا واتهمته بتنفيذ عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن وتلقي الدعم من إيران.

وصنفته الولايات المتحدة أيضا تنظيما إرهابيا في يوليو 2018، وفي مارس الماضي أدرجت الخارجية الأمريكية “ثلاثة نشطاء وميسر مالي” ذوي صلة بـ”سرايا الأشتر” في قوائم العقوبات.