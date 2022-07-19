لأول مرة.. بيان مشترك لقيادات الجيش الليبي في الشرق والغرب

أكدت قيادات عسكرية ليبية من الشرق والغرب، في اجتماع نادر في طرابلس، على حرمة الدم وتحديد خطوات من شأنها توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد سنوات من الانقسام.

ولليوم الثاني على التوالي استمر اجتماع القوات المسلحة الليبية الممثلة للشرق وجيش خليفة حفتر، بحضور عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، ومحمد الحداد رئيس الأركان العامة للحكومة المؤقتة، وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5، وبعض من مدراء الإدارات والهيئات العسكرية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتسمية رئيس أركان لها، وذلك عقب انتهاء اجتماعهم في العاصمة الليبية، بحسب ما أفاد مراسل “الحرة”.

وشدد المجتمعون على رفضهم التام لعودة الاقتتال، ونبذ العنف، مع دعم مدنية الدولة والتأكيد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا حسب بيان لهم، الثلاثاء.

وتم الاتفاق على تفعيل القوة المشتركة، وتسيير دوريات لمراقبة الحدود الليبية، ومنع الهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، ومكافحة الإرهاب.

وحسب البيان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين والمضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين إلى بيوتهم.

وأشاد البيان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة.

وكان رئيس الأركان بالجيش الوطني اللييي، عبد الرازق الناظوري، وصل إلى طرابلس الاثنين للمشاركة في أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، بعد دعوته من قبل رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لزيارة العاصمة، في خطوة اعتبرت بأنها نوع من “التحالف غير المتوقع” مع المشير خليفة حفتر.

ويأتي هذا “التحالف” أيضا، بعد قرار للدبيبة، أقال فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذي كان على خلاف مع المؤيدين لحفتر الذين كانوا يحاصرون موانئ النفط الشرقية منذ شهور، مما أدى إلى تدهور الصادرات النفطية. وانتهى الحصار في غضون ساعات من تنحية صنع الله.