لأول مرة.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 30 تريليون دولار

أشارت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء، إلى أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى.

ووفقا لخبراء ماليين، تم الوصول إلى هذا المؤشر، قبل عدة سنوات مما كان متوقعا في واشنطن.

وجاء في مقالة تحليلية نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”: “جاء ذلك كنتيجة لتوظيف الحكومة الفيدرالية تريليونات من الدولارات، في مكافحة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك 5 تريليونات دولار تسديد مساعدات للعاطلين عن العمل ودعم البزنس الصغير”.

واتفق معظم الاقتصاديين، الذين شملهم الاستطلاع، على أن الدين القومي الأمريكي القياسي لا يشير إلى كارثة، لأن اقتصاد البلاد ينمو على الرغم من الوباء، ولأن سعر الفائدة لا يزال منخفضا.

في منتصف ديسمبر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة حد الدين الوطني بمقدار 2.5 تريليون دولار، ليصل إلى 31.4 تريليون دولار.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى أن هذا القرار لا يخرج عن المألوف. ووفقا لها، تم القيام بذلك أكثر من 80 مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أعلى من التوقعات

وأظهرت بيانات أولية نشرتها وزارة التجارة الأمريكية في أواخر شهر يناير أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2021 مسجلا أقوى نمو له في 5 فصول على خلفية انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بنسبة 3.3% في الربع الرابع من 2021.

فيما صعدت الاستثمارات الرأسمالية للشركات بنحو الثلث. في غضون ذلك، انخفض الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 0.8%.

كذلك أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 24.5%، والواردات بنسبة 17.7%.

وتوقع محللون في استطلاع رأي لـTrading Economics زيادة بنسبة 5.5%، كذلك أشارت توقعات أعدتها صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى نمو بنسبة 5.5% أيضا.

وللمقارنة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.3% في الربع الثالث من العام الماضي.

وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما في 2021 ككل بنسبة 5.7%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1984، والتي جاءت بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.4% في 2020.