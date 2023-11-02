لأول مرة في أسبوعين.. المؤشر نيكي يتجاوز عتبة 32 ألف نقطة

تجاوز المؤشر نيكي عتبة 32 ألف نقطة الخميس لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي وأن عوائد السندات الأمريكية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في قراره المتعلق بالسياسة النقدية أمس الأربعاء 1\1\2023، واعتبر المستثمرون لهجة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي المحسوبة حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على أنها دلالة على التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر نيكي 1.1 بالمئة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر\تشرين الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة.

وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحا حين ارتفعت 1.07 بالمئة على المؤشر توبكس.

وربح المؤشر نيكي 3.09 بالمئة على مدار الأسبوع. والأسواق اليابانية مغلقة الجمعة بمناسبة عطلة عامة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق عشرة بالمئة ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر نيكي لليوم الثاني.

ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز الذي ارتفع 7.7 بالمئة، وسهم رينيساس إلكترونيكس الذي صعد 5.34 بالمئة.