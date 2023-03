لأول مرة في أوروبا.. صورة لرئيس وزراء إسكتلندا يؤمّ الصلاة في مقره الحكومي

أثارت صورة نشرها رئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد حمزة يوسف تفاعلاً كبيراً بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة كونه يوسف أول رئيس وزراء مسلم في إسكتلندا.

رئيس الوزراء الجديد نشر صورة يظهر فيها يؤم عائلته بعد انتخابه رئيسا للحكومة الإسكتلندية، وعلق عليها:

“قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في بيت BUTE (المقر الرسمي لإقامة رئيس وزراء اسكتلندا) بعد التصويت البرلماني اليوم.. لحظة خاصة لإمامة عائلتي في الصلاة في بيت BUTE كما هو معتاد بعد الإفطار معًا”.

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023