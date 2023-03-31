لأول مرة في أوروبا.. صورة لرئيس وزراء إسكتلندا يؤمّ الصلاة في مقره الحكومي

أثارت صورة نشرها رئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد حمزة يوسف تفاعلاً كبيراً بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة كونه يوسف أول رئيس وزراء مسلم في إسكتلندا.

رئيس الوزراء الجديد نشر صورة يظهر فيها يؤم عائلته بعد انتخابه رئيسا للحكومة الإسكتلندية، وعلق عليها:

“قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في بيت BUTE (المقر الرسمي لإقامة رئيس وزراء اسكتلندا) بعد التصويت البرلماني اليوم.. لحظة خاصة لإمامة عائلتي في الصلاة في بيت BUTE كما هو معتاد بعد الإفطار معًا”.

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023

وأدى حمزة يوسف اليمين رئيسا جديدا لوزراء اسكتلندا، الأربعاء، في حفل مزج بين التقاليد الرسمية والتراث الباكستاني، وبعدها أعلن عن تشكيل حكومته الأولى في خطوة خاطرت بتعميق الانقسامات داخل حزبه الحاكم.

وكان يوسف، وهو أول مسلم يقود دولة ديمقراطية في غرب أوروبا، يرتدي زيا تقليديا باكستانيا عبارة عن قميص طويل وسروال وكلاهما لونه أسود أثناء المراسم التي أقيمت في المحكمة المدنية العليا في إدنبرة، وهي أعلى المحاكم درجة في اسكتلندا.

يوسف، الذي تعهد بالولاء للملك تشارلز، قال في وقت سابق إنه يريد استبدال النظام الملكي برئيس منتخب إذا حقق حلمه بإنهاء الاتحاد السياسي الذي دام ثلاثة قرون بين اسكتلندا وإنجلترا.

وأعلن يوسف (37 عاما) تشكيل حكومته الجديدة والذي ضم ست نساء وثلاثة رجال كانوا في الأساس حلفاء مقربين من رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن التي استقالت الشهر الماضي بعد هيمنتها على الحياة السياسية في اسكتلندا لأكثر من عقد من الزمان.