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لأول مرة … كورونا تودي بحياة طفلة في مصر

منذ 28 ثانية
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 1:49 مساءً
كورونا في مصر

كورونا في مصر

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شكّلت وفاة طفلة مصرية تبلغ من العمر عاما ونصف العام صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أنهك فيروس كورونا جسدها الصغير، لتسجل بذلك أول حالة وفاة بين الأطفال بهذا الوباء في مصر.

”جوري. م“ التي احتجزت في إحدى مستشفيات العزل لمدة 10 أيام في الاسكندرية، لم يستطع الكادر الطبي إنقاذها بعد اشتداد الأعراض.

وما أن انتشر خبر وفاة الطفلة، حتى تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى مناسبة للعزاء لمواساة أسرة الطفلة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق، أن نسبة إصابة الفئة العمرية من عمر يوم إلى سنتين هي 0.4%، أما الفئة العمرية من عمر سنتين إلى 5 سنوات، فنسبة إصابتها بالفيروس تصل إلى 0.3%.

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