لأول مرة.. مشرعون يطالبون بايدن بتغيير استراتيجيته بشأن حرب أوكرانيا

طالب 30 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي، الاثنين، الرئيس، جو بايدن، بتغيير استراتيجيته بشكل كبير بشأن حرب أوكرانيا.

كما طالب الأعضاء بقيادة زعمية التقدميين الديمقراطيين بمجلس النواب، براميلا جايبال، خلال رسالة أسلوها لبايدن بضرورة متابعة المفاوضات المباشرة مع روسيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يدفع فيها أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي لتغيير نهج البيت الأبيض تجاه أوكرانيا.

وتدعم إدارة بايدن أوكرانيا في صدها للغزو العسكري الروسي، حيث أقرت الإدارة الأميركية مساعدات عسكرية ومالية لكييف.

كما أن واشنطن اتخذت موقفا متشددا حيال موسكو، وقادت جهودا دولية لدعم الموقف الأوكراني وإدانة الحرب الروسية التي شنها الرئيس، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي ضد أوكرانيا.

وتعمل إدارة الرئيس بايدن على عزل روسيا بفرض عقوبات دولية عليها، لمعاقبتها على الاعتداء على الأراضي الأوكرانية، كما يوجه الجيش الروسي اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك.

وكان بايدن قد أشار في مقابلة سابقة مع سي إن إن إلى أن لا جدوى من لقاء نظيره الروسي في قمة العشرين التي ستعقد في 15 نوفمبر المقبل في إندونيسيا.