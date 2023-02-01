لأول مرة.. مصر تعتزم طرح 20 شركة حكومية في البورصة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة لأول مرة على أن يُنفذ ذلك على مدى عام.

وصارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر إلحاحا إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية ودفع الاقتصاد إلى أزمة.

واتفقت مصر في ديسمبر كانون الأول على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على أساس توقع أن يسمح انسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد بمساحة لنمو القطاع الخاص.

وقال مدبولي “الهدف كله… هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة” مضيفا أن الخطة التفصيلية قد تعلن بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وتابع مدبولي قائلا إن الشركات التي سيتم طرحها ستكون “مزيجا ما بين الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي” مشيرا إلى أن “الخطة ستكون على مدار عام كامل”.

وقال إن الطرح “لمستثمرين رئيسيين يدخلون بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال”.