لأول مرة منذ أكثر من عام.. ترامب يعلق: لقد عدت!

بعدما ملأت التساؤلات حول عودته القريبة إلى تويتر الأوساط الإعلامية، قطع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الشك باليقين أخيراً معلناً انضمامه إلى شبكته الجديدة.

فقد نشر ترمب على شبكة “TRUTH Social” الخاصة به يوم الخميس، أول منشور له على منصات التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ أكثر من عام.

وكتب الرئيس على موقع “TRUTH Social” بعد ظهر الخميس صورة له أمام منزله في فلوريدا معلّقاً: “لقد عدت! covfefe#”، في إشارة منه إلى إحدى تغريداته المحذوفة في عام 2017 والتي شجب فيها التغطية الإعلامية لإدارته.

كما شدد على أنه لن يعود إلى منصة تويتر حتى مع شراء إيلون ماسك لكامل أسهم الشركة، بل سيبدأ باستخدام شبكته “TRUTH Social”.

جاء ذلك بعدما أكد في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية الاثنين الماضي، أنه لن يعود إلى تويتر حتى بعد قيام إيلون ماسك بشراء الشركة وإعادة حسابه، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك سيستخدم “TRUTH Social” الخاصة به باعتبارها المنصة الوحيدة لصوته.

كما أمِل أن يشتري الملياردير الأميركي العصفور الأزرق لأنه سيجري تحسينات عليه، معتبراً ماسك رجلاً جيداً، إلا أنه ورغم ذلك شدد على عدم عودته إلى المنصة.

يذكر أن موقع تويتر كان أعلن ظهر الاثنين، عن موافقته على عرض ماسك شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.

وفي فبراير/شباط الماضي أطلق ترمب منصة التواصل الاجتماعي الجديدة ” TRUTH SOCIAL”، لكن لعدد محدود فقط كفترة تجريبية، على متجر أبل داخل الولايات المتحدة بخصائص مشابهة لتويتر التي كانت يوماً ما منصته المفضلة.

إلى ذلك، علق المختصون على الأنباء الجديدة، مشيرين إلى منع ترمب العام الماضي، من النشر على حساباته في تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب.