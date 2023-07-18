الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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لأول مرة منذ عقود.. غواصة نووية أمريكية تصل لكوريا الجنوبية

منذ 25 ثانية
غواصة نووية أمريكية

غواصة نووية أمريكية

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قال كورت كامبل منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا وصلت إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الثمانينيات.

يأتي هذا في وقت يبدأ فيه البلدان الحليفان محادثات لتنسيق الاستجابة في حال اندلاع حرب نووية مع كوريا الشمالية.

وأعلن كامبل وصول الغواصة، وهو أمر طال انتظاره، في أثناء وجوده في سول من أجل أولى محادثات المجموعة الاستشارية النووية مع المسؤولين من كوريا الجنوبية.

والخميس 15 يونيو/حزيران، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، وذلك بعد أقل من ساعة على تهديدها برد “حتمي” على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في وقت سابق من اليوم ذاته.

حيث أجرت واشنطن وسيول وطوكيو مناورات بالذخيرة الحية، شارك فيها عدة آلاف من القوات المشتركة، في أحدث استعراض للقوة، والذي يقول الحلفاء إنه ضروري لردع كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية فى وقت سابق أن نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ومواصلة الأعمال القتالية ضد كوريا الشمالية، بما فى ذلك التدريبات العسكرية، يمكن أن تعتبرها بيونغ يانغ إعلان حرب.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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