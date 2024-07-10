لأول مرة منذ 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين سوريا والسعودية

استؤنفت اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين سوريا والسعودية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات في إطار تحسن العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

انقطعت العلاقات بين سوريا والسعودية عام 2012 بسبب حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة إثر اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

لكن معظم الدول العربية أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، التي أعيد قبولها في جامعة الدول العربية – التي تضم 22 عضوا- العام الماضي.

وقال سفير سوريا لدى السعودية، أيمن سوسان، إن استئناف الرحلات الجوية خطوة إضافية في عملية تنمية العلاقات بين بلدين شقيقين، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.

في مايو، سافر حجاج سوريون على متن رحلة طيران مباشرة إلى السعودية لأداء مناسك الحج، لكن رحلة الخطوط السورية الأربعاء إلى الرياض تمثل عودة لرحلات الطيران العارض المنتظمة.

وصلت الحرب السورية المستمرة منذ 13 عاما الآن إلى نقطة جمود، فيما أعادت الحكومة المركزية في دمشق سيطرتها على معظم الأراضي، بينما يظل شمال غرب البلاد تحت سيطرة مجموعة من الجماعات المعارضة وتسيطر القوات الكردية على شمال شرق سوريا.