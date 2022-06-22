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لأول مرة منذ 1979.. إسبانيا تسجل إصابة بالكوليرا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 5:45 مساءً
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أغلقت سلطات منطقة قشتالة لا مانشا المتمتعة بالحكم الذاتي في مدريد، مزرعة في مقاطعة توليدو، بعد تسجيل حالة إصابة بالكوليرا نتيجة شرب مياه الصنبور، بحسب ما نقلت صحيفة Pais الإسبانية عن مصادر.

ووفقا للمصادر، أصيبت قاصرة من سكان منطقة الحكم الذاتي بالكوليرا، بعد شربها مياها غير معالجة في مزرعة. وفي وقت لاحق، تم إدخال الفتاة إلى المستشفى، وقد خرجت بالفعل من المستشفى.

وتحاول السلطات معرفة مصدر المياه ومصدر الإصابة وما إذا كان هناك آخرون مصابين. ويفترض أن الماء مأخوذ من بئر.

ووفقا للصحيفة، تفيد تقارير وزارة الصحة في البلاد والبيانات الواردة في الأدبيات العلمية، بأن هذه قد تكون أول حالة إصابة بالكوليرا (مستقلة عن العوامل الخارجية) في إسبانيا منذ عام 1979.

ونقلت الصحيفة عن السلطة المحلية قولها: “نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة رغم إغلاق المزرعة حتى يتم التأكد من عدم وجود مخاطر على السكان”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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