لأول مرة منذ 2008.. انخفاض عدد رياض الأطفال بالصين بشكل كبير!

عدد رياض الأطفال في الصين انخفض للمرة الأولى منذ 15 عاما في عام 2022

ذكرت شبكة ييكاي للأخبار المالية، نقلا عن بيانات من وزارة التعليم الصينية، أن عدد رياض الأطفال في الصين انخفض للمرة الأولى منذ 15 عاما في عام 2022، بأكثر من خمسة آلاف عن العام السابق.

ودفعت المخاوف بشأن تراجع عدد السكان في الصين إلى إصدار أعضاء أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد لأكثر من 20 توصية لزيادة معدل المواليد، إذ يقول خبراء إن بعض الإجراءات يمكن أن تساعد في إبطاء وتيرة انخفاض عدد السكان.

وقالت وزارة التعليم اليوم الخميس إن هناك ما مجموعه 289200 روضة أطفال على مستوى البلاد في عام 2022. وأفادت ييكاي أن الانخفاض مقارنة بالسنوات السابقة سببه تراجع عدد التلاميذ المسجلين في رياض الأطفال.

وأوضح الموقع أن عدد رياض الأطفال في الريف تراجع مع انتقال السكان إلى المدن الحضرية.

ومن الأسباب الرئيسية في تراجع عدد السكان في الصين سياسة الطفل الواحد التي فرضتها السلطات بين عامي 1980 و2015. ورفعت السلطات الحد إلى ثلاثة في عام 2021، لكن الآباء يشيرون إلى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال وتعليمهم والدخول المنخفضة وضعف شبكة الأمان الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين كعوامل مثيرة للإحباط.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 6.77 مولود لكل ألف شخص من 7.52 مولود في 2021، وهو أدنى مستوى مسجل.