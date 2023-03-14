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لأول مرة منذ 2020... الصين تعيد فتح الحدود أمام السياح

منذ 35 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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أعلنت الصين أنها ستعيد فتح حدودها أمام السائحين الأجانب للمرة الأولى في ثلاث سنوات منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وذلك من خلال معاودة إصدار مختلف أنواع التأشيرات اعتبارا من غد الأربعاء.

ويأتي رفع هذا الإجراء الحدودي الأخير الذي كان يهدف للحماية من كوفيد-19 بعدما أعلنت السلطات في الشهر الماضي انتصارها على زيادة كبيرة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن يساعد الدعم الذي سيتلقاه القطاع السياحي في إنعاش الاقتصاد البالغ حجمه 17 تريليون دولار والذي سجل العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات نموه في نحو نصف قرن.

وقالت وزارة الخارجية إن المناطق في الصين التي لم تكن تتطلب الحصول على تأشيرة قبل تفشي الجائحة ستعود لسياسة الدخول دون تأشيرة. ويشمل ذلك جزيرة هاينان السياحية الجنوبية والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي.

وسيجري كذلك استئناف السماح بدخول الأجانب دون تأشيرة من هونج كونج ومكاو إلى إقليم قوانغدونغ.

    المصدر :
  • رويترز

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