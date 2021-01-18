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لأول مرة منذ 3 سنوات.. إقلاع أول طائرة من الدوحة إلى القاهرة

منذ 13 ساعة
شركة مصر للطيران - أرشيفية

شركة مصر للطيران - أرشيفية

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للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، أقلعت رحلة جوية ، اليوم الإثنين ، من العاصمة القطرية الدوحة إلى القاهرة.

فقد أقلعت طائرة تجارية تابعة لشركة “مصر للطيران” من مطار الدوحة في الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى القاهرة في نحو الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش.

وكانت الطائرة هبطت في الدوحة، في وقت سابق من الإثنين، بينما من المقرر أن تقوم الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلة إلى القاهرة في وقت لاحق بعد ظهر الإثنين.

وقررت مصر رفع حظر الطيران للطائرات القطرية في الأجواء والمطارات المصرية بداية من الشهر الجاري، وذلك بعد التوقيع على “بيان العلا” الصادر عن القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلة يوميا بين القاهرة والدوحة.

ويعيش نحو 300 ألف مصري في قطر، بحسب إحصاءات.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى 3 مدن سعودية.

كما أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي.

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