الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 5 أشهر.. بدء محادثات إحياء اتفاق إيران النووي

29 - نوفمبر - 2021
من مفاوضات فيينا-أرشيفية

من مفاوضات فيينا-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أكدت روسيا، على أن الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 اجتمعت اليوم الإثنين للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وأكد ميخائيل أوليانوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات النووية، أن الأطراف استهلت رسميا الجولة السابعة من المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات.

وتعقد المحادثات لأول مرة مع وفد إيراني أرسله الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي انتُخب في يونيو حزيران قبيل تأجيل المحادثات.

وتُجرى المفاوضات بشكل غير مباشر فعليا بين طهران وواشنطن بسبب رفض إيران الاجتماع مباشرة مع المبعوثين الأمريكيين.

وذكرت وكالة إيران الرسمية للأنباء (إيرنا)، اليوم الإثنين، أن المحادثات بين طهران والقوى العالمية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 استؤنفت في فيينا.

وقالت الوكالة “الجولة الجديدة لأعمال اللجنة المشتركة بدأت في قصر كوبورج في فيينا”.

تتألف اللجنة من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل 3 أعوام.

    المزيد من أخبار العالم

    برويز مشرف
    نقل الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى
    جانب من الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في أربيل
    ادعاء زائف.. العراق يشكك بذريعة إيران في قصف أربيل
    علم السودان
    السودان.. تأجيل الاجتماع التحضيري للحوار السياسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!