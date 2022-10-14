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لأول مرة منذ 5 سنوات.. كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على جارتها الشمالية

منذ 44 دقيقة
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية أنها قرّرت فرض عقوباتها الخاصة على 15 فردًا كوريا شماليا و16 مؤسسة مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.

ومن بين الأشخاص المدرجين حديثا على القائمة السوداء مسؤولون في شركات الشحن والمنظمات ذات الصلة بالبرامج الصاروخية لكوريا الشمالية، فضلًا عن أولئك المتورطين في شراء إمدادات أسلحة الدمار الشامل.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الكورية الجنوبية: “ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بصورة متكررة غير مسبوقة، ولتهديد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضدنا”.

وتأتي العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة مع تصعيد الشمال للتوترات في شبه الجزيرة الكورية بعمليات إطلاق الصواريخ الاستفزازية في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تجري قريبًا ما سيكون تجربة نووية سابعة.

وتعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي تفرض فيها الحكومة الكورية الجنوبية عقوباتها بشكل منفرد ضد كوريين شماليين ومؤسسات، منذ أن فرضت حكومة الرئيس السابق، مون جيه إن، عقوباتها الخاصة على 12 فردا كوريا شماليا و20 مؤسسة في ديسمبر عام 2017.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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