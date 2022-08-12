لأول مرة منذ 7 أشهر.. أسعار الواردات الأمريكية تنخفض

قالت وزارة العمل الاميركية اليوم الواقع في 12 تموز 2022 إن أسعار الواردات الأمريكية سجلت أول انخفاض لها في سبعة أشهر في يوليو تموز، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية.

وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4 بالمئة، وهي نسبة أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3 بالمئة في يونيو حزيران.

ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل نيسان 2020. وخلال 12 شهرا حتى نهاية يوليو تموز، زادت أسعار الواردات 8.8 بالمئة بعد ارتفاعها 10.7 بالمئة في يونيو حزيران.

وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 1.0 بالمئة عن يونيو حزيران.

ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو تموز، بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة في يونيو حزيران. كما انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل تراجع تكاليف الطاقة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد 7.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعودها 6.2 بالمئة في يونيو حزيران. وتراجعت أسعار البترول 6.8 بالمئة بينما انخفضت تكلفة المواد الغذائية المستوردة 0.9 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.