لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزير خارجية إيران يلتقي نظيره السوداني

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وقالت الوكالة عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو “في هذا الاجتماع، استهدفت المحادثات حل سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم”.

وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس آذار بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، مما زاد التوقعات باستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين طهران ودول عربية أخرى.

وعقد الاجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز في باكو.