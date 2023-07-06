الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزير خارجية إيران يلتقي نظيره السوداني

منذ 40 دقيقة
علم إيران

علم إيران

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.

وقالت الوكالة عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو “في هذا الاجتماع، استهدفت المحادثات حل سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم”.

وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس آذار بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، مما زاد التوقعات باستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين طهران ودول عربية أخرى.

وعقد الاجتماع بين الوزيرين على هامش اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز في باكو.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير النفط الإيراني جواد أوجي
    وزير النفط الإيراني يلتقي وزير الطاقة السعودي في فيينا
    محكمة العدل الأوروبية
    العدل الأوروبية توضح قواعد حرمان لاجئ من وضع الحماية
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يزور بلغاريا لعقد محادثات بشأن الأمن وقمة الناتو

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    ميشال عون وبشار الأسد
    ميشال عون يكشف ما طلبه بشار الأسد منه في الزيارة الأخيرة
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة