لأول مرة.. وزيرة الدفاع الألمانية تزور قبرص لبحث التعاون الدفاعي

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت زيارة رسمية إلى قبرص لأول مرة ناقشت خلالها مع نظيرها القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، التعاون الدفاعي والوضع في أوكرانيا، وفق ما قال مكتب الصحافة والإعلام القبرصي، الأحد.

وناقش الوزيران القضايا المتعلقة بقطاع الدفاع، وحللا بالتفصيل آفاق تعميق تعاوننا الدفاعي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية للأمن الأوروبي والإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا وشرق البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن المباحثات بين بيتريدس ولامبرخت تناولت ملامح السياسة التركية في المنطقة و”الأنشطة غير القانونية واستغلال الهجرة كأداة سياسية”.

من جانبه، أعرب بيتريدس عن دعم الحكومة القبرصية الكامل للجيش الألماني الموجود في قبرص منذ عام 2006 والمسؤول عن المراقبة البحرية تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي وقت سابق، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، على أهمية متابعة ملف الترسيم البحري بين قبرص ولبنان، والذي توقف عام 2007.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، إن الرئيس القبرصي شدد لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال اجتماعهما في شرم الشيخ، على “ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007”.