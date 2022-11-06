الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة.. وزيرة الدفاع الألمانية تزور قبرص لبحث التعاون الدفاعي

منذ 36 دقيقة
كريستين لامبرخت

كريستين لامبرخت

A A A
طباعة المقال

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت زيارة رسمية إلى قبرص لأول مرة ناقشت خلالها مع نظيرها القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، التعاون الدفاعي والوضع في أوكرانيا، وفق ما قال مكتب الصحافة والإعلام القبرصي، الأحد.

وناقش الوزيران القضايا المتعلقة بقطاع الدفاع، وحللا بالتفصيل آفاق تعميق تعاوننا الدفاعي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية للأمن الأوروبي والإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا وشرق البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن المباحثات بين بيتريدس ولامبرخت تناولت ملامح السياسة التركية في المنطقة و”الأنشطة غير القانونية واستغلال الهجرة كأداة سياسية”.

من جانبه، أعرب بيتريدس عن دعم الحكومة القبرصية الكامل للجيش الألماني الموجود في قبرص منذ عام 2006 والمسؤول عن المراقبة البحرية تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي وقت سابق، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، على أهمية متابعة ملف الترسيم البحري بين قبرص ولبنان، والذي توقف عام 2007.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، إن الرئيس القبرصي شدد لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال اجتماعهما في شرم الشيخ، على “ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من أخبار العالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس يشيد بالنضال "المستمر" من أجل حقوق المرأة
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا
بايدن وشولتز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بايدن وشولتز يرفضان التهديدات النووية الروسية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
كائنات فضائية
علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
حسين جعفر
جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!