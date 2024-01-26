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لأول مرة.. ولاية ألاباما تستخدم الطريقة "الأقل ألمًا" لإعدام سجين

منذ ساعة واحدة
الإعدام - تعبيرية

الإعدام - تعبيرية

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أعلنت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي، أنّ مسؤولي السجون أعدموا مساء يوم الخميس كينيث سميث، وهو قاتل مدان، مستخدمين لأول مرة طريقة الإعدام بالاختناق بغاز النيتروجين.

وتطرح الولاية هذه الطريقة كبديل أبسط للإعدام بالحقن القاتلة.

وتصف الولاية بروتوكولها الجديد بأنه “طريقة الإعدام الأكثر إنسانية والأقل ألمًا التي عرفها الإنسان”.

وسعى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومحامو سميث، الذي نجا من محاولة سابقة لإعدامه بحقنة قاتلة، إلى منع ذلك، وقالوا إن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تتسبب في ألم خلال الوفاة أو إصابة المحكوم عليه من دون أن تودي بحياته.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو سجون بألاباما وصحافيون شهدوا على إعدام سميث، بعقد مؤتمر صحافي لاحقًا.

    المصدر :
  • رويترز

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