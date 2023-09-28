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لأوّل مرّة.. "العدل" الدولية تنظر في دعاوى التعذيب في سوريا

منذ 3 دقائق
العاصمة السورية دمشق

العاصمة السورية دمشق

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تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول، بطلب هولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرًا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات يقال إنها ارتُكبت في سوريا خلال 12 عامًا من الصراع.

ورفض النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، مرارًا، اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

    المصدر :
  • رويترز

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