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لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا والعلاقات الثنائية.. لافروف يصل إلى الصين

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين 8 نيسان /أبريل الجاري، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل إلى الصين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين تتناول الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وكانت موسكو قالت في وقت سابق إن وزير الخارجية الروسي سيتحدث مع نظيره الصيني وانغ يي حول سلسلة من “الموضوعات الساخنة” التي ستشمل أيضا التعاون المشترك فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسافر إلى الصين في مايو أيار لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما قد تكون أول زيارة خارجية لبوتين خلال فترة ولايته الرئاسية الجديدة.

وأعلنت موسكو وبكين عن شراكة “بلا حدود” في فبراير شباط 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام فقط من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبسبب غزوها لأوكرانيا، تعرضت روسيا لعقوبات حالت دون تعاملها مع الأسواق الغربية أو الحصول على موارد مالية لتصبح منذ ذلك الحين الشريك التجاري الأسرع نموا للصين.

وقال شي، في اتصال هاتفي مع بوتين الشهر الماضي، إن الجانبين يجب أن يعارضا بحزم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.

ووصف نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها “في أفضل حالاتها في التاريخ” عندما التقى بنظيره الروسي في موسكو الشهر الماضي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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