لإجراء محادثات بشأن الحرب في غزة وأوكرانيا.. هاكان فيدان يزور أمريكا هذا الأسبوع

كشف مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة رويترز “لم تسمه”، اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية سيزور الولايات المتحدة يومي السابع والثامن من مارس آذار لإجراء محادثات بشأن الحرب في غزة وأوكرانيا ومجالات الدفاع والطاقة وسط تحسن العلاقات بين البلدين بعد اتفاق لتوريد طائرات مقاتلة وتعاون في إطار حلف شمال الأطلسي.

وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي منذ سنوات بسبب عدة قضايا منها شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400) والدعم الأمريكي لجماعة مسلحة كردية في سوريا تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وحققت صفقة بيع طائرات مقاتلة أمريكية من طراز (إف-16) إلى تركيا بعد أن صدقت على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي زخما إيجابيا في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وقال المصدر إن زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان، والتي ستأتي تلبية لدعوة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ستشهد اجتماعا لما يسمى “الآلية الاستراتيجية” التي قرر زعيما البلدين تأسيسها في 2021، مع التركيز على التعاون الثنائي.

ومن المتوقع أيضا أن يجري فيدان محادثات مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أيضا مناقشة رفع العقوبات عن صناعة الدفاع التركية وصفقة بيع طائرات (إف-16) واتفاق حبوب البحر الأسود فضلا عن الصراعين في أوكرانيا وغزة.

وذكر المصدر أن فيدان “سيتحدث عن ضرورة وقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في القطاع واتخاذ إجراءات نحو حل الدولتين وفقا للمعايير الدولية”.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي محاولة لوقف بيع طائرات (إف-16) ومعدات تحديث بقيمة 23 مليار دولار لتركيا، والتي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن بعد تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.