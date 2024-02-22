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لإصدار صكوك مستدامة لأجل 5 سنوات.. بنك دبي الإسلامي يعيّن بنوكا

منذ 48 دقيقة
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كشفت وثيقة بنكية اليوم الخميس أن بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، عين بنوكا لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مستدامة لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على الترتيب فقد جرى اختيار الراجحي المالية والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين. وأضافت أن ستاندرد تشارترد سيتولى منفردا مهمة تنظيم معايير الاستدامة.

ومن المقرر، بحسب الوثيقة، أن تُعقد لقاءات المستثمرين اعتبارا من 23 فبراير شباط على أن يتبعها إصدار صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لدبي الإسلامي وتبلغ قيمته 7.5 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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