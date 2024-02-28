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لإصلاح مشكلات الجودة.. إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية تمهل بوينغ 90 يوما

منذ 47 دقيقة
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أمهلت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية شركة بوينغ 90 يوما لإصلاح مشكلات الجودة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية اليوم الأربعاء إنها أبلغت شركة بوينغ لصناعة الطائرات أنه يتعين عليها وضع خطة شاملة لمعالجة “مشكلات منهجية في مراقبة الجودة” في غضون 90 يوما بعد اجتماع مع ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لبوينغ.

وقال مايك ويتكر، مدير إدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة، في بيان بعد اجتماع أمس الثلاثاء “يتعين على بوينج الالتزام بتحسينات حقيقية وعميقة. إجراء تغيير أساسي سيتطلب جهدا متواصلا من قيادة بوينج، وسنحاسبها في كل خطوة على الطريق، مع مراحل محورية وتوقعات متفق عليها سويا”.

وسارعت شركة بوينغ بتعزيز إجراءات السلامة بعد انفصال لوحة باب في أثناء رحلة في الخامس من يناير كانون الثاني على متن طائرة (737 ماكس 9) جديدة تماما تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، مما أجبر الطيارين على هبوط اضطراري بينما كان الركاب على ارتفاع 16 ألف قدم فوق سطح الأرض.

    المصدر :
  • رويترز

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