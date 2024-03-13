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لإطلاق سلاح رهائن.. خاطفون في نيجيريا يطلبون 620 ألف دولار

منذ 54 دقيقة
نيجيريا

نيجيريا

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أعلن متحدث باسم عائلات الرهائن وعضو مجلس محلي لرويترز إن المسلحين الذين خطفوا 286 طالبا وموظفا من مدرسة في شمال نيجيريا الأسبوع الماضي طالبوا بمليار نايرا نيجيرية (620432 دولارا) لإطلاق سراحهم.

واختُطف الطلاب وأعضاء من هيئة التدريس في السابع من مارس آذار في بلدة كوريجا بولاية كادونا شمال غرب نيجيريا، في أول عملية اختطاف جماعي في البلاد منذ 2021.

وقال جبريل أمينو، وهو مسؤول محلي يتولى مهمة المتحدث باسم أسر الرهائن، إنه تلقى مكالمة هاتفية من الخاطفين أمس الثلاثاء.

وقال أمينو “طلبوا فدية إجمالية قدرها مليار (نايرا) لجميع الطلاب والموظفين في المدرسة”.

وأضاف “أعطوا تحذيرا بدفع الفدية خلال 20 يوما، اعتبارا من تاريخ الاختطاف. وقالوا إنهم سيقتلون جميع الطلاب والموظفين في حال عدم دفع الفدية”.

وأكد إدريس إبراهيم، وهو مسؤول منتخب من المجلس المحلي لكوريجا، أنباء طلب الفدية والمبلغ.

وقال إبراهيم “نعم، اتصل الخاطفون برقم جبريل أمينو وقدموا الطلب”.

وأضاف “اتصلوا من رقم محجوب لكن السلطات تعمل على الحصول على الرقم”.

وأردف أن قوات الأمن تتخذ “الإجراءات المناسبة” لتأمين إطلاق سراح المختطفين.

ولم يرد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية في ولاية كادونا على الفور على طلبات رويترز للتعليق على مطالب الخاطفين. كما لم يستجب المتحدثون باسم الرئيس بولا تينوبو والجيش لطلبات التعليق.

وفي عهد الرئيس السابق، صدر تشريع يفرض عقوبة السجن على أي شخص يدفع فدية لتحرير رهينة مع تزايد عمليات الاختطاف في نيجيريا.

(الدولار = 1611.7800 نايرا)

    المصدر :
  • رويترز

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