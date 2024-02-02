لإقناعه بفتح قناة محافظة في "إسرائيل".. نتنياهو يلاحق صهر ترامب

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، بأن رئيس الوزراء اﻹسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطارد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح مرة أخرى لمنصب دونالد ترامب، حتى يستثمر في سوق الإعلام في إسرائيل ويفتح قناة محافظة. على غرار فوكس نيوز، وفق مصادر مطلعة”.

وذكرت الصحيفة، “بعد شهر من زيارة جاريد كوشنر لإسرائيل عقب أحداث السابع من أكتوبر، حاول رئيس الوزراء حاول إقناع صهر ترامب مؤخرا بفتح قناة في إسرائيل مثل فوكس نيوز وهو ما ينفيه مكتب نتنياهو وشركة كوشنر”.

وبحسب الصحيفة، “فإن كوشنر بحث في الماضي، إمكانية الاستثمارات المباشرة في الشركات الإسرائيلية، عندما أفادت التقارير أنه وفريقه استأجروا غرفا في فندق هيلتون وأقاموا في إسرائيل لفترة طويلة أثناء دراسة مقترحات الاستثمار في العديد من الشركات”.

ويشار إلى أنه في كانون الأول/ سبتمبر الماضي، “أعلن صندوق أفينيتي الذي يملكه، أنه سيستثمر ما يقرب من 570 مليون شيكل لتطوير أنشطة السيارات والائتمان التابعة لمجموعة شلومو في إسرائيل”.

وبحسب المصدر المطلع على الأمر، “فإن نتنياهو يحث كوشنر منذ فترة طويلة على دخول سوق الإعلام الإسرائيلي. وقد اعترف رئيس الوزراء عدة مرات في الماضي بأنه يعمل على تغيير وجه الإعلام في إسرائيل لجعله أكثر تنوعا”.

وأكدت صحيفة “زيمان إسرائيل”، الاثنين الماضي، “أن نتنياهو التقى في مكتبه مع ليشلان مردوخ، رئيس شركة نيوز كورب المالكة لشبكة فوكس نيوز وكذلك صحيفة وول ستريت جورنال”.

وذكر التقرير أن اللقاء عُقد في أعقاب محاولات نتنياهو إقناع عائلة مردوخ بإنشاء قناة على غرار قناة فوكس نيوز في إسرائيل.

بالمقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء ما تردد عن محاولات نتنياهو إقناع كوشنر، كما فعلت الشركة العقارية المملوكة لصهر ترامب.

ووصل كوشنر الذي عمل مستشارا لترامب في البيت الأبيض وهو متزوج من ابنته إيفانكا ترامب، هو أيضا مالك صحيفة “نيويورك أوبزرفر” اليمينية وشركة “كوشنر العقارية” العقارية، إلى الأراضي المحتلة عقب أحداث السابع من أكتوبر.