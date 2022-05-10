محاولة أخيرة لإنقاذ الإتفاق النووي.. مسؤول أوروبي يزور إيران

لم تتوقف المحاولات الأوروبية لانقاذ الاتفاق النووي في ظل تعنت موقف إيران، وكشف إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي للملف النووي الإيراني اليوم الثلاثاء أنه سيتوجه إلى طهران للقاء المفاوض الإيراني علي باقري كني في محاولة لإعطاء دفعة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي.

وقال مورا على “تويتر” : “أسافر مرة أخرى إلى طهران لعقد اجتماعات مع باقري كني ومسؤولين آخرين بشأن محادثات فيينا وقضايا أخرى”.

وأضاف: “يستمر العمل على سد الفجوات المتبقية في هذه المفاوضات”، في إشارة إلى عملية المفاوضات الرسمية في العاصمة النمساوية.

المحادثات متعثرة والفرصة قد تضيع

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إنه ما زال يأمل في إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكنه حذر من أن المحادثات متعثرة وقد تضيع الفرصة.

وأضاف جروسي متحدثا إلى لجان في البرلمان الأوروبي عبر الإنترنت “بالطبع ما زلنا نأمل في التوصل لاتفاق ما في غضون إطار زمني معقول لكن علينا أن ندرك حقيقة أن الفرصة السانحة قد تضيع في أي وقت”.

وقال إنه حذر إيران أيضا من أنها لا تتحلى بالشفافية الكافية بشأن أنشطتها النووية.

وتابع “في الأشهر القليلة الماضية استطعنا تحديد آثار اليورانيوم المخصب في أماكن لم تعلن إيران مطلقا أنها أماكن يجري فيها أي نشاط”.

يذكر أنه تم تكليف الوكالة الدولية بمراقبة اتفاق عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بهدف كبح النشاط النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.