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لإنقاذ 13 عاملا محاصرين في منجم للتعدين.. الطوارئ الروسية تسابق الزمن

منذ 18 دقيقة
منجم للتعدين روسيا

منجم للتعدين روسيا

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أعلن مدير دائرة الطوارئ بمقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي، إيغور سميرنوف، استمرار جهود إنقاذ 13 عاملا محاصرين لليوم الـ2 إثر انهيار صخري في منجم للتعدين، نافيا تلقي أي إشارات منهم.

وكتبت حكومة المقاطعة على “تلغرام”: “تستمر جهود الإنقاذ منذ يومين، وننفي الشائعات التي انتشرت أمس الثلاثاء عن سماع أصوات قادمة من أعماق المنجم”.

وأضافت: “بدأ الحفر في المنجم اليوم باتجاه العمال بتوجيه من حاكم المقاطعة فاسيلي أورلوف بعد زيارة موقع الحادث”.

وقال أورلوف: “الوضع صعب، وستصل طائرة “إيل-76″ تحمل فرقا إضافية من رجال الإنقاذ من نوفوكوزنيتسك يتمتعون بخبرة عالية. هذا المنجم يختلف عن مناجم منطقتهم، فهناك مناجم للفحم، ولدينا مناجم للذهب، لكن طبيعة العمل نفسها”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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