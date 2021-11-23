الأربعاء 19 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 24 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لائحة سوداء “أوروبية” بحق شركات ساهمت بتدفق المهاجرين لبيلاروسيا

منذ ساعتين
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أنه “سيمنع تأجير طائرات أوروبية لشركة الطيران البيلاروسية بيلافيا وسيضع لائحة سوداء تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروسيا”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، “معظم أسطول شركة بيلافيا مؤلّف من طائرات مستأجرة من شركات من الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن أن “المفوضية قدمت مشروع قانون لمعاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى بيلاروسيا”.

وفي الأسابيع الماضية واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروسيا تدفقاً كبيراً لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط خصوصاً. ونددت وارسو مرات عدة “بحرب هجينة” تقوم بها مينسك.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا فرنسا
    كورونا في فرنسا.. زيادة هائلة في معدل الإصابات!
    قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
    التحالف يدمر 231 لغماً بحرياً زرعها الحوثيون لتهديد السفن التجارية وناقلات النفط
    المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست
    المبعوث الأميركي لأفغانستان يلتقي طالبان في الدوحة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه
    جثث متفحمة وأطفال ضحايا.. تفاصيل الحادث المأساوي في بلغاريا
    حركة امل
    “ذا ناشيونال نيوز”: “حركة أمل” ترشح أحد ممولي الإرهاب للانتخابات النيابية