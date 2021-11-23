لائحة سوداء “أوروبية” بحق شركات ساهمت بتدفق المهاجرين لبيلاروسيا

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أنه “سيمنع تأجير طائرات أوروبية لشركة الطيران البيلاروسية بيلافيا وسيضع لائحة سوداء تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروسيا”.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، “معظم أسطول شركة بيلافيا مؤلّف من طائرات مستأجرة من شركات من الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن أن “المفوضية قدمت مشروع قانون لمعاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى بيلاروسيا”.

وفي الأسابيع الماضية واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروسيا تدفقاً كبيراً لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط خصوصاً. ونددت وارسو مرات عدة “بحرب هجينة” تقوم بها مينسك.