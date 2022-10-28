لابيد: اتفاق ترسيم الحدود ضربة كبيرة للحزب!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ضربة كبيرة لحزب الله.

وكان اعتبر لابيد أننا “نجحنا في ثني ذراع حزب الله بترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.

وأوضح أن لبنان “اعترف” بإسرائيل في الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.

وقال لبيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية: “هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.

وأضاف أن الاتفاق البحري مع لبنان إنجاز دبلوماسي واقتصادي.