الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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لابيد: اسرائيل ستشارك في جهود توفير بديل للغاز الروسي في أوروبا

منذ 39 دقيقة
رئيس الوزراء الاسرائيلي والمستشار الألماني

رئيس الوزراء الاسرائيلي والمستشار الألماني

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لابيد”، خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين، الى أن إسرائيل يمكنها توفير نحو 10 في المئة من كميات الغاز الذي حصلت عليه أوروبا من روسيا العام الماضي.

وقال لابيد عقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس: “سنشارك في جهود توفير بديل للغاز الروسي في أوروبا”.

من جهته، أكّد شولتش أنّ ألمانيا تعمل على تعديل البنية التحتية لاستيراد الغاز، للسماح بعمليات تسليم من شركاء جدد، حيث تسعى البلاد جاهدة للتخلص من الاعتماد على الواردات الروسية.

من جانب آخر، ذكر شولتس أنّ ألمانيا ستعتمد على مساعدة إسرائيل في تعزيز قوتها للدفاع الجوي، ووصف نظام آرو3 الصاروخي الذي طورته إسرائيل بأنه “يقدّم أداءً عاليًا”.

وأكد لابيد بعد اجتماعه مع شولتس هذا التعاون، وقال: “إسرائيل… ستلعب دورًا في بناء قوة الدفاع الألمانية الجديدة، في مجال الدفاع الجوي بالأساس”.

    المصدر :
  • رويترز

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