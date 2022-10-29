السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
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لابيد: الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مصيرية

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - (غيتي)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - (غيتي)

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أكد رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد، على أن الانتخابات المقبلة مصيرية.

وقال لابيد خلال زيارته لمدينة هرتسليا أمس الجمعة، حيث عقد لقاء مع ناخبي حزبه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية: “إن الانتخابات المقبلة مصيرية من أجل مستقبل بلدنا ومستقبل أطفالنا”.

وبحسب موقع “والا” العبري، إن لابيد لقي ترحيبا شديدًا وصافحه معظم نشطاء الحزب، وتلقى عناقًا والتقط صوراً مع من طلبوا ذلك.

وطالب لابيد من ناخبيه بأن يأخذوا جميع أصدقائهم وعائلاتهم يوم الثلاثاء، ويذهبوا للتصويت وأن يحددوا المستقبل.

وقرر أعضاء الكنيست إجراء الانتخابات سيكون في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد فشل المعارضة في تحديد موعد الانتخابات بـ 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وتبدأ الدعاية التلفزيونية للانتخابات في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ويتم نشر آخر استطلاعات الرأي العام يوم 28 أكتوبر/تشرين أول استعدادا للانتخابات يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

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