لابيد: الجولان رصيد استراتيجي وجزء من إسرائيل

تعقيبا على تقارير صحفية أمريكية، نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن ”إدارة بايدن قد تلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان“، قال وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي يائر لابيد ”لقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادتنا على مرتفعات الجولان وأهميتها الإستراتيجية لأمن إسرائيل“.

وأشار لابيد إلى أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بها ”يضر بأمننا“.

وأضاف لابيد: ”من ينشر شائعات حول الجولان، يسعى لإلحاق ضرر حقيقي بإسرائيل، ويعرض أمنها وعلاقتها مع الولايات المتحدة للخطر“، مضيفا ”لقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادتنا على مرتفعات الجولان وأهميتها الإستراتيجية لأمن إسرائيل

وكان المسؤول الأمريكي قد أوضح في التقارير الصحفية أن ”منطقة الجولان ليست ملكًا لأحد، والسيطرة عليها يمكن أن تختلف تبعًا للتغييرات الموجودة في المنطقة“.