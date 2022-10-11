لابيد: الحكومة ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن “لبنان وإسرائيل توصلا لاتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية”.

وقال: “حكومة إسرائيل ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان”.

وكان أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح له من قصر بعبدا، أنه “توصلنا الى حل يرضي الفريقين في موضوع ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل مطالبه”.

ولفت بو صعب الى أن “الرئيس عون بدأ عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية”، مشيرا الى ان “الرئيس عون سيجري بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق”.

وشدد بو صعب على ان “العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل”، مشيرا الى ان “القرار النهائي بقبول العرض يعود لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة”.