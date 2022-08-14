الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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لابيد: العملية الأخيرة في غزة استعادت قوة الردع

منذ 3 دقائق
يائير لابيد

يائير لابيد

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة “حققت كافة الأهداف واستعادت قوة الردع”، وفق تعبيره.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: “سيُطرح على الحكومة اليوم ملخص المعركة في غزة… حيث تم تحقيق كافة الأهداف، وتمت استعادة قوة الردع، وإزالة التهديد عن سكان جنوب البلاد. وتم توجيه ضربة قوية لتنظيم الجهاد الإسلامي، بقتل أبرز قادته”.

وقال إن الحكومة تجهز حزمة مساعدات وتعويضات لسكان منطقة غلاف غزة.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الأخير على غزة، الذي استمر من 5 إلى 7 آب/ أغسطس، 49 شهيدا، بينهم 16 طفلا وأربع سيدات، في قصف متبادل دام 56 ساعة، وكان قد بدأ عندما استهدفت غارات جوية إسرائيلية قياديا كبيرا في الجهاد الإسلامي. وقالت إسرائيل إن تحركها كان ضربة استباقية لهجوم خططته الحركة المدعومة من إيران.

وعاودت اسرائيل فتح المعابر الحدودية مع غزة، بعد أن أنهى وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية مع حركة الجهاد الإسلامي أخطر قتال في القطاع الفلسطيني المضطرب منذ أكثر من عام.

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