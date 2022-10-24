لابيد: توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يوم الخميس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان سيُوقع يوم الخميس.

وقال خلال لقائه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بمكتبه في تل أبيب: “سنوقع يوم الخميس على اتفاقية تاريخية مع ⁧‫لبنان‬⁩.. إسرائيل ستصبح قريبا مصدّرة كبيرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا”.

وأضاف: “وفي غضون ذلك ، يتعين علينا العمل معًا لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة “.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان:” التقى رئيس الوزراء يائير لابيد ، اليوم الإثنين في مكتب رئيس الوزراء في كيريا في تل أبيب ، برئيس الوزراء الهولندي مارك روته”،

وأضاف: “التقيا على انفراد ثم عقدا اجتماعا موسعا مع فرقهما ؛ وشاركت وزيرة الطاقة كارين الحرار في الاجتماع الموسع”.

وتابع: “ناقش الزعيمان التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وأوروبا كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الأخيرة في أزمة الطاقة”.

كما أشار إلى أنه “ناقش القادة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والمناخ والذكاء الاصطناعي”.

ويمثل الاتفاق تسوية مهمة بين بلدين بينهما تاريخ من الحروب والعداء، ويفتح الطريق لاستكشاف موارد الطاقة البحرية ويخفف مصدرا للتوترات.

وقال الوسيط الأمريكي إنه يأمل أن يتم توقيع الاتفاق يوم الخميس.