لابيد: حصلنا على ضوء أخضر أمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، الثلاثاء، من أمام مقاتلة إف-35، إيران من الاستمرار في “اختبار” الدولة العبرية، في الوقت الذي تتفاوض فيه طهران مع الدول الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في فيينا في 2015 وتعارضه إسرائيل بشدّة.

وأدلى لبيد بهذا التصريح خلال زيارة إلى قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، وقد نشر مكتبه مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحدّث وخلفه طائرة مقاتلة من طراز إف-35.

Prime Minister Yair Lapid, today at the Nevatim Air Force Base:

“It is still too early to know if we have indeed succeeded in stopping the nuclear agreement, but Israel is prepared for every threat and every scenario." pic.twitter.com/iSch0xfsb1

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 6, 2022