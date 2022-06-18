لابيد: سنفعل كل ما بوسعنا لوقف برنامج إيران النووي

قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، إن تل أبيب ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني.

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” مساء يوم السبت، أكد من خلالها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، شدد خلالها على أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه بحث مع هافيستو تطورات الوضع في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى حلف “الناتو”.

وتأتي تصريحات لابيد في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

שוחחתי אמש עם שר החוץ של פינלנד @Haavisto שיחה ארוכה וטובה. דנו בהתפתחויות באוקראינה, ובהחלטת פינלנד להצטרף לנאט״ו. בנושא האיראני אמרתי לשר שישראל תעשה כל מה שצריך כדי לעצור את הגרעין האיראני ולהגן על עצמה בעצמה. בירכתי את השר על ההחלטה החשובה של פינלנד לתמוך בבורד בסבא״א. pic.twitter.com/JQSKwGoXru — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 18, 2022