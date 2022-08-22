لابيد لماكرون: إسرائيل لن تتقيد بالاتفاق مع إيران

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به.

وقال مكتب لبيد “أوضح رئيس الوزراء للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية”.

الرد الأمريكي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إنه يأمل في أن ترد الولايات المتحدة بشكل إيجابي في وقت مبكر من هذا الأسبوع على مقترح من التكتل لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بوريل أيضا إن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة “معقول”.

يأتي ذلك بعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة والمتقطعة بين الولايات المتحدة وإيران التي تمت من خلال تناوب مسؤولين أوروبيين على الجانبين. ولم يتم الإفصاح علنا عن مضمون المقترح.

وأضاف خلال فعالية بإحدى الجامعات في مدينة سانتاندير بشمال إسبانيا “قدمتُ اقتراحا بوصفي منسقا للمفاوضات يقول ’هذه هي المعادلة التي توصلنا لها ولا أظن أن بمقدورنا تحسينها من جانب أو آخر’… وهناك رد من إيران اعتبرته معقولا”.