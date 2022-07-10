لابيد: محادثاتنا مع بايدن ستتركز أولاً وقبل كل شيء على إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تحتفظ بحرية العمل السياسي والعسكري ضد برنامج إيران النووي.

وأشار لابيد إلى أن تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران سيكون في صلب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، داعيا إلى فرض عقوبات على طهران بسبب التقدم الذي تحرزه في القطاع النووي.

وقال لابيد في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “جو بايدن أحد أكبر أصدقاء إسرائيل في الطبقة السياسية الأميركية، سيصل إلى هنا الأربعاء وستتركز المحادثات أولاً وقبل كل شيء على إيران”.

وأضاف أنه “تم الكشف عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بأجهزة حديثة للطرد المركزي في انتهاك كامل لالتزاماتها، ويجب أن يكون رد المجتمع الدولي واضحا: العودة إلى مجلس الأمن وتنفيذ أقصى العقوبات”.

كما طالب لابيد الدول الإسلامية في الشرق الأوسط بالمشاركة في عملية التقارب بين بعض هذه الدول وإسرائيل. وقال: “إسرائيل تمد يدها إلى دول المنطقة وتطالب بتغيير التاريخ من أجل أطفالنا”.

يذكر أن المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي، التي توقفت في فيينا في مارس (آذار) الماضي، كانت قد تمت متابعتها مؤخرًا في الدوحة، لكنها لم تتوصل إلى نتيجة بعد.