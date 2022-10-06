لابيد: نرفض المراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رفضه للمراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية. وقال: “سنوقف مفاوضات الحدود البحرية إذا استهدف حزب الله حقل كاريش”.

وأضاف: لن نتنازل عن مصالحنا الأمنية والاقتصادية حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً وسنستخرج الغاز من كاريش في أقرب وقت ممكن.

من جهته، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان، بالقول: “إذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً”.

وقال إنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضر بمصالح إيران”.