الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لابيد: نرفض المراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 1:12 مساءً
يائير لابيد

يائير لابيد

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رفضه للمراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية. وقال: “سنوقف مفاوضات الحدود البحرية إذا استهدف حزب الله حقل كاريش”.

وأضاف: لن نتنازل عن مصالحنا الأمنية والاقتصادية حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريباً وسنستخرج الغاز من كاريش في أقرب وقت ممكن.

من جهته، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان، بالقول: “إذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً”.

وقال إنّ “اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضر بمصالح إيران”.

    المزيد من أخبار العالم

    روسيا تعلن التعبئة العامة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الكرملين ينفي تقارير عن فرار 700 ألف شخص من روسيا
    ديمتري بيسكوف
    روسيا: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق
    ماريا زاخاروفا
    موسكو: استبعاد روسيا من تحقيق نورد ستريم أمر لا يمكن تصوره

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    سينتيا زرازير
    بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها