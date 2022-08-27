لابيد يدعو نتنياهو للاجتماع لبحث الاتفاق النووي الإيراني

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو للاجتماع لبحث الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “إنّ لابيد دعا نتنياهو للاجتماع في ظل الحديث عن قرب توقيع اتفاق نووي مع إيران”.

وكان رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع قد أكد، الخميس الماضي، على أنّ الاتفاق النووي الوشيك مع إيران “كارثة إستراتيجية”.

وقال برنياع في تصريًح صحفي له: “إنه على المدى الطويل، سيسهل هذا الاتفاق على إيران محاولة الحصول على سلاح نووي، وإن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو “تكتيكات الاتفاق” الإيراني، الجارية تحت رعاية الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكمل: “إنّ إيران ستعود إلى الاتفاقية لأن لها وللولايات المتحدة مصلحة إستراتيجية في القيام بذلك”، مُشيراً إلى أن فرصة توقيع الاتفاقات تقترب من 100%”.

وتعمل الولايات المتحدة على الرد قريبا على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي حدت إيران بموجبه من برنامجها محل الخلاف لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018. ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إحيائه. وتطالب إيران بإلغاء العقوبات المالية والتجارية الأمريكية التي أعاد ترامب فرضها عليها في إطار أي اتفاق جديد.