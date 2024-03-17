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لابيد يردّ على نتنياهو: ذاكرتنا ليست قصيرة.. من كان رئيساً للوزراء في 7 أكتوبر؟

منذ 8 دقائق
يائير لابيد

يائير لابيد

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رد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، سريعا على تصريحات رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، مشددا على أنه يتذكر من كان يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل يوم هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال لابيد، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس: “في الواقع، ذاكرتنا ليست قصيرة.. نحن تذكر من بنى حماس، ومن مولها.. إننا نتذكر من كان رئيسا للوزراء في السابع من أكتوبر.. نتذكر أنكم ستخسرون الحرب ولن تعيدوا المخطوفين”.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلي: “نتذكر أيضا أن الانتخابات الآن هي السبيل الوحيد لتعزيز الجيش الإسرائيلي، وتجنيد اليهود المتشددين واستعادة العلاقات مع الأميركيين”.

وكان نتنياهو صرح، الأحد في مستهل اجتماع للحكومة، قائلا: “إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم السابع من أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟”

وأضاف “بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟”

وأكد نتنياهو مجددا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، بينما ستقوم بإجلاء المدنيين من مناطق القتال

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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