لابيد يرد على أستراليا بعد إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، على قرار أستراليا إلغاء اعترافها ب القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال لابيد في بيان صحفي :” على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية”.

وأضاف :” القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا”.حسب قوله

من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت باستدعاء السفير الأسترالي بعد إعلان بلاده إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن موقع الخارجية الأسترالي حذف تصريحات لرئيس الحكومة ، أنتوني ألبانيز، بشأن الاعتراف بغربي القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية في أستراليا حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقعها على الإنترنت ، تمّت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات.

وجاء نص الجمل المحذوفة: “تماشياً مع هذه السياسة الطويلة الأمد، اعترفت أستراليا في كانون الأول/ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية، إن أستراليا تتطلع إلى نقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عملياً، بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين”.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر عام 2018، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون، اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.