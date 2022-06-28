لابيد يعلّق على فيديو الجندي الإسرائيلي الأسير لدى القسام

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم يائير لابيد، اليوم الثلاثاء على الفيديو الذي عرضته كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس ، للجندي الأسير لديها هشام السيد.

وعرضت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) اليوم الثلاثاء مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته أمس عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام- الأسير الذي عرّفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

وقال يائير لابيد إن “إسرائيل تعتبر حماس مسؤولة عن أوضاع الأسرى لديها، هذان مريضان عقليًا، واحتجازهما في الأسر لسنوات هو من أفعال القسوة التي لا يمكن تصورها”.

وأضاف: “كما تحتجز جثتي الجنديين هادار غولدين وأورون شاؤول وهي تدوس بذلك على كل حدود الأخلاق”.

وتابع لابيد: “إن تصرفات حماس دليل على أنها منظمة إرهابية حقيرة وأدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها ومطالبتها بالعمل وفق القانون الدولي”. وفق تعبيره

فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “حماس تحتجز مدنيين اثنين مصابين بأمراض عقلية ويعانيان، في انتهاك للقانون الدولي، وتؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق – إن تصرفات “حماس” دليل على أنها منظمة إرهابية إجرامية – ستواصل “إسرائيل” جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين.”. وفق وصفه

أما وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ، فقال “فيديو حماس الذي لم تتضح مصداقيته، مخصص للابتزاز، تتحمل حماس المسؤولية عن إسرائيليين اثنين غير متورطين في القتال، ستستمر “إسرائيل” في اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات حتى يعود جميع الأسرى”.

بينما قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف: “نحن نواجه عدوا قاسيا، كان من الصعب أن نرى هشام السيد مريضا في الأسر لدى “حماس”، وهي منظمة تعمل بشكل إجرامي وغير أخلاقي أثناء احتجاز المرضى عقليا في غزة ، وتطيح بأدنى معيار إنساني، سنواصل العمل لإعادة الأسرى”. كما يقول