لابيد يكشف موعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على الحكومة الجديدة

قال يائير ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو/ حزيران.

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافا من عدة أحزاب للإطاحة بنتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاما.

وقال ليفين أمام المجلس “سيتم تحديد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون سبعة أيام، أي بحلول 14 يونيو 2021”.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين.

وتمكن زعيم قائمة “يمينا” نفتالي بينيت وافق على تشكيل حكومة تناوب مع يائير لابيد رئيس حزب “يوجد مستقبل”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصادر قولها إن بينيت وافق على تشكيل حكومة تغيير مع لابيد، ومن المتوقع أن يتم الأمر في غضون عشرة أيام.

وأضافت المصادر، وفقا للقناة الإسرائيلية، أن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء حتى سبتمبر 2023، في حين سيحل لابيد مكانه حتى نوفمبر 2025.

ووفقا للمصادر، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي حول تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة 12 أن الأمر ما زال مرتبطا بأيليت شاكيد القطب الثاني في قيادة “يمينا”، مشيرة إلى أن هناك عناصر “أقل حماسا” لدخول مثل هذه الحكومة مثل شاكيد، وهذا الأمر هو الذي سيحسم مصير الحكومة.