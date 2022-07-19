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غانتس يهدد بحرق لبنان.. ولابيد يحذر حزب الله

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2022 7:25 مساءً
غانتس ولابيد

غانتس ولابيد

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هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بحرق لبنان، قائلا: “تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار، فسيحترقون بشدة ويتضررون”. حسب إذاعة مكان الرسمية العبرية.

وشدد غانتس على أن، “إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها”، مضيفا: “نحن جاهزون بكل الأبعاد – في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية”.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارة قام بها برفقة غانتس على الحدود الشمالية: “إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد”، مبينا “أننا لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا”.

وأضاف: “إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران”، معتبرا أن “أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري”.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية قد نقلت عن محلل إسرائيلي، قوله إن المرحلة القادمة قد تشهد حربا جوية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وقال المحلل الإسرائيلي تسفي يحزكيلي، إن ما حدث مؤخرا من إطلاق حزب الله طائرات مسيرة فوق حقل كاريش للغاز، يمكن أن يطلق عليه بداية الحرب الجوية بين “إسرائيل” وحزب الله.

وأضاف: “نحن وحسن نصرالله (أمين عام الحزب) نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى “إسرائيل” أن تنتبه لها، لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار”.

وأعلن حزب الله مطلع الشهر الجاري، أنه أطلق 3 طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل “كاريش” للغاز جنوبي لبنان، للقيام بـ”مهام استطلاعية”، في حين أعلن الجيش الإسرائيليأنه اعترض الطائرات الثلاث.

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