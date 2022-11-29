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لاتفيا: أوكرانيا يجب أن تكون حرة في ضرب الأهداف العسكرية الروسية

منذ 48 دقيقة
إدجارز رينكيفيكس

إدجارز رينكيفيكس

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قال وزير خارجية لاتفيا إن أوكرانيا يجب أن تكون حرة في قصف المواقع العسكرية داخل روسيا لأنها تصد الهجمات على بنيتها التحتية الحيوية.، مشيرا إلى أن الحلفاء بمن فيهم الولايات المتحدة ، أحجموا عن إرسال أسلحة يمكنها ضرب روسيا.

وقال وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس، الثلاثاء، في مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست: “يجب أن نسمح للأوكرانيين باستخدام الأسلحة لاستهداف مواقع الصواريخ أو الحقول الجوية التي تنطلق منها تلك العمليات.

وأضاف: “الحلفاء “لا ينبغي أن يخافوا التصعيد”.

روسيا تجهز الملاجئ

وذكرت صحيفة التايمز” البريطانية أن المدن الروسية، وخاصة المناطق الحدودية، شهدت انتشاراً مكثفاً للافتات ترشد الناس لملاجئ احتماء من القنابل، وذلك في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.

وقالت الصحيفة إنه تم تثبيت لافتات توجه الناس إلى المخابئ في بيلغورود (على بعد 40 كيلومتراً فقط من أوكرانيا)، وروستوف أون دون (على بعد 643 كيلومتراً)، بالإضافة إلى نوفوكوزنيتسك، وهي مدينة صناعية في سيبيريا يُعتقد أن مصانعها توفر الفولاذ للدبابات الروسية.

وأضافت الصحيفة أنه تم رصد بعض العلامات في موسكو، إذ أمر مجلس الأمن الروسي أخيرًا بإجراء جرد كامل لملاجئ القنابل في البلاد، والتي تقع أساسًا في أقبية الكتل السكنية.

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